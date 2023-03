Serve un gastronomo, lo cerca il Gruppo Despar

Aspiag Service Srl, concessionari del marchio Despar nel Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, cerca un gastronomo a Bologna. La figura si occuperà dell’allestimento e gestione del banco gastronomia in tutte le sue molteplici sfaccettature (esposizione dei prodotti, controllo prezzi ed etichette, pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro), controllo della freschezza e conservazione dei prodotti freschi, vendita diretta e assistenza al cliente, porzionatura e confezionamento dei prodotti di gastronomia e rosticceria, affettatura di salumi e formaggi con utilizzo di affettatrice, coltelli e bilance. Si offre: contratti di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, con inquadramento commisurato all’esperienza, luogo di lavoro rispettoso delle norme di sicurezza, strumenti per lavorare nella massima sicurezza, come indumenti da lavoro idonei, mascherine gratuite, gel igienizzante, scarpe antinfortunistiche, ma anche corsi di formazione che comprendono giornate teoriche in aula e training on the job e corsi di lingue gratuiti. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi.