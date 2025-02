"Serve un mix sociale. Alloggi ad hoc anche per infermieri e insegnanti"

Promuove la proposta di Ascom anche il Pd con il segretario del circolo Nilde Iotti nel Quartiere Navile. Giandomenico Fortino (foto). Da qui, "bisogna partire provando a reagire come comunità cercando di interrogarsi e di ricercare percorsi pratici per migliorare la vita collettiva di chi vive la Bolognina e più in generale il Quartiere Navile che, lunedì, ha promosso il Consiglio aperto sulla sicurezza".

Partendo da questo contesto, Fortino propone per i caseggiati popolari Erp e di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) "un mix sociale, riservando una quota di alloggi, a discrezione del Comune, nella misura di almeno un appartamento per ogni categoria a: infermiere/i, forze dell’ordine e insegnanti, quali figure fondanti della nostra società, senza perdere di vista il diritto all’abitare per chi ha più bisogno. In questo modo, si avrebbe il miglioramento della crisi abitativa per figure professionali fondamentali per la tenuta dello stato sociale, favorendo, inoltre, un equilibrio sociale con la concretizzazione della ‘Comunità Educante".