Serve un operaio meccanico

F.lli Poggi S.N.C. è alla ricerca di un operaioa in ambito di lavorazioni meccaniche generali su centri di lavoro, segatrici, presse. Il contratto è a tempo determinato. Orario di lavoro: tempo pieno, dalle 8 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17. Per candidarsi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te o sull’App Lavoro per Te, clicca sul pulsante ‘Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.