"Serve un passo avanti Così usciamo dall’ombra"

Paola Lazzari, titolare di RistòPallotti e già presidente delle sfogline di Bologna, quant’è importante la tutela Unesco?

"Siamo assolutamente molto contenti, noi sfogline veniamo rivalutate come figure centrali, mentre una volta rimanevamo nell’ombra"

Lei quando ha cominciato?

"Lo faccio da sempre, già mia madre tirava la sfoglia e poi ho continuato con la mia attività. Per me, fare la sfoglia è come lavarsi i denti praticamente, in via Borgo San Pietro lavoriamo come fornai, pasticceri e abbiamo il laboratorio per la pasta fresca all’interno dell’azienda. Insomma, siamo fieri di quello che facciamo e anche di questo riconoscimento".

Che forse arriverà ufficialmente l’anno prossimo, oppure nel 2025. Cosa cambierà?

"C’è quest’immagine della ‘zdaura’ che faceva la sfoglia, una volta considerata come una cosa un po’ casalinga e un po’ di campagna, non come un mestiere vero. A tutte le persone che ho assunto non ho potuto dare una qualifica precisa, perché il mestiere della sfoglina nominalmente non esiste. Ecco perché il prossimo passo, dopo il riconoscimento Unesco, deve essere quello di un riferimento normativo chiaro".

Insomma, l’Unesco sarà la chiave anche per il proseguimento della tradizione?

"È una tradizione sentita, facevo lezione nella Scuola di Gusto prima della pandemia e insegnavo tutto quello che poi era dietro alla sfoglia, dalle pratiche ai formati di pasta. Ma appunto, erano corsi semi-amatoriali, è importante che finalmente si faccia un passo in avanti".

pa. ros.