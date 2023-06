Serve un welfare strutturato Cisl: "Mai abbassare la guardia"

Declino demografico e invecchiamento della popolazione, poi mancanza di manodopera e necessità di creare politiche strutturate. Di questo tratta il convegno di Cisl ’Cercasi lavoratori’, improntato sullo studio di Gianluigi Bovini e Franco Chiarini, che analizza il ventennio 2002-2021, fino al futuro 2031. La regione, così come la città, registra ottimi risultati già nello scorso ventennio, grazie alle correnti migratorie di italiani e stranieri, e la provincia di Bologna ha registrato l’incremento assoluto più elevato, con 37.815mila persone attive in più. "Il welfare regionale è un’eccellenza, ma bisogna costruirne uno poggiato sui bisogni personalizzati delle nostre comunità - spiega l’europarlamentare Elisabetta Gualmini-. Serve un approccio strutturato". La città metropolitana è una delle aree con più elevato sviluppo sociale ed economico rispetto alla media nazionale, con tassi di occupazione elevati, disoccupazione contenuta e presenza di cittadini stranieri più accentuata, che colmano la carenza di manodopera. Ma le imprese devono aprirsi verso nuovi fronti. "Inutile continuare a voler portare i lavoratori dalla Germania e dalla Francia – afferma Valentina Marchesini, di Marchesini Group-. Concentriamoci sull’Europa dell’est, dalla Slovenia alla Turchia, passando per Grecia e Albania". Idea condivisa da Enrico Bassani, segretario generale Cisl: "È indispensabile intervenire, perché è a rischio la tenuta del sistema economico e sociale. Residenzialità, welfare e lavoro devono diventare le parole d’ordine dell’azione politica".

A inquadrare lo scenario metropolitano, la vicesindaca Emily Clancy: "È fondamentale la capacità di attrarre e trattenere i giovani - conclude Clancy-. Ma mancano politiche strutturali sulla casa e bisogna intervenire sulla logistica e sui trasporti. Nei prossimi anni, la popolazione si concentrerà ancora di più sulle città, quindi la tensione abitativa continuerà a crescere".