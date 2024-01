Serve una cura per la collina che frana

La grande pioggia di maggio oltre all’alluvione ha causato un numero infinito di frane in buona parte dell’Appennino bolognese ed emiliano evidenziando ancora una volta che questo territorio è bello ma fragile. Via della Fratta è uno dei tanti esempi di degrado dell’ambiente che ancora deve essere risistemato dopo l’ondata di maltempo della primavera scorsa e che ha causato danni diffusi. Le amministrazioni locali sono veloci nel dare la colpa al governo quando si parla di risarcimenti, mentre sono molto più lente quando devono fare il mea culpa per le proprie responsabilità. Le frane sono un nodo che scotta perché ad ogni ondata di maltempo ci sono nuovi danni. Prima si interviene e prima si evitano nuovi guai. I cittadini della zona della Fratta è da giugno che lanciano allarmi e che essi ritengono non ascoltati o quasi. Parte del ripristino è stato realizzato, ma evidentemente c’è ancora molto da fare. E con l’inverno in corso i rischi aumentano. I cittadini hanno evidenziato lo stato di incuria e di mancata manutenzione della strada più volte indicando anche diversi punti a rischio che possono venir giù come birilli. Ormai è chiaro che non dobbiamo temere solo i nubifragi da alluvione ma anche un’ondata di media piovosità. Il tempo è scaduto da un pezzo. Serve un piano ampio di manutenzione. Che le istituzioni si siedano ad un tavolo e si chiariscano.

