Servetti Donati, lavori ok: "Ora la scuola è più sicura"

L’estate sta finendo e un nuovo anno scolastico sta per cominciare. Un nuovo anno che si preannuncia ricco di novità per le alunne e gli alunni della scuola primaria Servetti Donati di Budrio: i cantieri di miglioramento sismico stanno infatti volgendo al termine. La scuola, situata in via Muratori, nel cuore del polo scolastico e sportivo del capoluogo, è un edificio che ha più di un secolo di vita e che oggi torna al centro di un importante progetto di riqualificazione. La sua storia comincia nel 1902, quando l’ingegnere Attilio Evangelisti elaborò il progetto del nuovo edificio scolastico. Il Consiglio comunale approvò l’opera nello stesso anno e i lavori, affidati alla Società Cooperativa Operai e Braccianti di Budrio, iniziarono il 1° luglio 1903. Poco più di un anno dopo, il 17 ottobre 1904, la scuola fu inaugurata e divenne subito un punto di riferimento per la comunità.

L’edificio, ampio e moderno per l’epoca, comprendeva 15 aule, una palestra, spazi per i docenti, un museo didattico e un grande giardino. Negli anni successivi ha conosciuto solo modifiche limitate, senza che venisse stravolta la sua struttura originaria. Oggi, a distanza di oltre cento anni, la scuola affronta una nuova stagione di interventi grazie ai fondi del Pnrr, con un duplice obiettivo: migliorare la sicurezza sismica e aumentare l’efficienza energetica. Nel dettaglio, sono state rafforzare le parti più fragili, riducendo il rischio di crolli e danni con particolare attenzione alle parti superiori dell’edificio come confermano il restauro o la sostituzione delle travi in legno. Previste anche una ’cintura di sicurezza’ che lega le pareti e distribuisce meglio le scosse e la messa in sicurezza degli elementi non strutturali, come controsoffitti e tramezzi, per evitare cedimenti locali.

L’intervento ha compreso anche l’isolamento termico dei solai e della copertura per ridurre le dispersioni di calore; nuovi controsoffitti che migliorano sia la resistenza al fuoco sia l’acustica delle aule; illuminazione a led intelligente, che si regola in base alla luce naturale e alla presenza delle persone; ma anche un nuovo sistema di regolazione del riscaldamento, con sensori e valvole termostatiche che migliorano la gestione del calore. "Stiamo portando a termine, entro i tempi previsti, gli interventi fondamentali per la sicurezza degli alunni, degli insegnati e del personale scolastico – commenta la sindaca Debora Badiali –: 2,25 milioni di investimenti da risorse Pnrr e 250 mila euro da bilancio comunale necessari allo spostamento delle classi per permettere lo svolgimento dei lavori. Nel corso dell’anno scolastico la struttura aprirà quindi le sue porte più sicura ed efficiente e le classi torneranno nella loro sede storica".

Zoe Pederzini