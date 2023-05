"Servirebbe la diga di Castrola"

"Ci fosse stata la diga di Castrola, probabilmente non avremmo avuto tutte queste esondazioni, compresa quella di via Saffi". A parlare è il deputato Pd Andrea De Maria (foto) durante un convegno ad Alto Reno Terme, spiegando come la realizzazione di quest’opera risolverebbe parecchi problemi. "La diga consentirebbe di controllare e mantenere costante il flusso d’acqua del fiume Reno anche durante le piene per le piogge. È il classico caso in cui avere rispetto del territorio non significa non fare nulla, bensì realizzare strutture che lo preservino. Visti i cambiamenti climatici, la diga ci permetterebbe di raccogliere l’acqua piovana e di non utilizzare le falde acquifere. Spesso è proprio questo utilizzo a creare problemi importanti all’ambiente". Castrola è una località nel comune di Castel di Casio e delle diga si parla da più di un secolo. Negli anni ’90 l’opera tornò attuale, ma Governo e Regione non si accordarono.