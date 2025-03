Servizi dell’Urp per oggi inagibili

Il Comune di Loiano ha aderito a ’Italia digitale 2026’, il piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, e ha ottenuto il finanziamento Pnrr per la realizzazione dell’abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud. Obiettivo è incentivare la migrazione di sistemi, dati e applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso servizi cloud qualificati. Quest’oggi i servizi dell’Urp saranno inattivi.