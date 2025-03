Servizi digitali alla portata di tutti. Corsi e punti di accesso nei Comuni

Arrivano in Appennino i servizi Digitale Facile. Lo sviluppo locale del progetto è a cura dell’Unione dei comuni nell’ambito delle azioni del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del consiglio, finanziate con fondi Pnrr. Lo scopo è creare una rete di sportelli dove le persone possano ricevere assistenza all’utilizzo delle tecnologie e dei servizi pubblici digitali. Ambiziosi gli obiettivi da raggiungere: il coinvolgimento di 600 mila persone e 2.800 sportelli aperti a livello nazionale.

"Questa occasione è importante – dichiara Valentina Cuppi, presidente Unione Appennino – per tutti coloro che hanno meno dimestichezza con le tecnologie, a partire da anziani, disabili e stranieri. Una bella opportunità per ridurre le barriere digitali". Molti i ‘Punti Digitale Facile’ già attivati in montagna con il proposito di raggiungere almeno 1.650 cittadini a livello locale entro la fine del 2025. A Camugnano ci si può recare presso l’ufficio Urp del municipio, a Castel di Casio presso la sala riunioni della delegazione comunale di Via Berzantina, a Castiglione dei Pepoli presso l’ufficio Urp e il centro sociale, a Gaggio Montano in biblioteca e al centro congressi Alto Reno, a Monzuno in sala consiliare e a Vado in biblioteca e presso l’Urp, a Vergato presso l’Urp del municipio e la sede dell’Unione. Nei comuni di Marzabotto e San Benedetto i servizi saranno attivi a partire dall’inizio di aprile.

Per gli orari e gli indirizzi delle varie sedi sarà prossimamente attivata la pagina www.unioneappennino.bo.it/servizi-informazioni/digitale-facile. Ampia la gamma delle prestazioni per cui si può ricevere assistenza: dall’attivazione dello Spid, alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico all’acquisto dei biglietti per i mezzi pubblici. Presso le sedi individuate saranno organizzati anche corsi di formazione su temi vari, attinenti all’utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie. Già una quindicina le lezioni su argomenti specifici già erogate fra febbraio e marzo.

Il prossimo appuntamento è già fissato per il 26 marzo in biblioteca a Vado di Monzuno, quando un esperto spiegherà come fruire in modo legale di film e musica disponibili su Internet. Le iniziative sono gratuite e aperte anche ai non residenti. Il costo complessivo dell’intervento sul territorio è di 181 mila euro. A fornire il personale richiesto dal progetto sono le imprese sociali Open Group e Libertas, il cui personale è stato coinvolto in un percorso di formazione preventiva. Per informazioni consultare il materiale informativo disponibile oppure chiamare il centralino di progetto al 3514919699.