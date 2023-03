Servizi digitali della pubblica amministrazione, uno sportello al centro sociale di Trebbo

Come accedere ai servizi on line. A Castel Maggiore, nella frazione di Trebbo di Reno, ha aperto uno sportello di aiuto per i cittadini. Si tratta di un progetto sperimentale sviluppato con il supporto del Comune nell’ambito del percorso partecipativo ‘Trebbo si fa bella… e sostenibile’. E l’idea nasce dalla consapevolezza che non sempre per i residenti della frazione è agevole raggiungere gli uffici comunali per chiedere supporto o richiedere documenti. E così un gruppo di volontari del Centro Trebbo, dopo aver seguito un corso di formazione a cura dell’amministrazione comunale, ha dato vita a questa iniziativa a supporto di quelle persone che incontrano difficoltà proprio nelle pratiche legate all’accesso ai servizi pubblici digitali.

Tra questi: preparazione dei documenti e dei passaggi utili ad attivare lo Spid, fascicolo sanitario elettronico, PagoPA. Ma non solo, perché allo sportello si possono ricevere anche piccoli consigli utili a orientarsi tra gli strumenti che sempre più accompagnano la nostra vita quotidiana. Lo sportello si trova nel Centro sociale Trebbo di via Lame ed è aperto il lunedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30; l’accesso è libero e gratuito, anche se è gradita la prenotazione telefonica al 333592379.

p. l. t.