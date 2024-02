"Servizi più cari, non migliori. Decisione da posticipare"

"Si aumentano le rette, ma non si ha nulla in cambio: né servizi migliori, né più posti". Si preparano alla mobilitazione i sindacati e Lavinia Carmela (foto), della segreteria regionale della Cisl Emilia-Romagna, chiama a raccolta tutti in vista del 13 febbraio, con il presidio fissato sotto la sede della Regione Emilia-Romagna.

Cosa significa un aumento di 4,10 euro al giorno?

"Un impatto di circa 1.500 euro all’anno per gli utenti. Ma non solo. Significa un aggravio per le famiglie, perché il Codice civile impone una compartecipazione alla spesa nel caso in cui l’utente non possa e per i Comuni, che si fanno carico delle rette degli indigenti. Gli aumenti comportano sì più fondi a disposizione per i gestori, ma meno per i Comuni".

Cos’è successo con la Regione?

"Il confronto sugli aumenti è iniziato troppo tardivamente, poi è stata assunta la delibera con l’aumento mentre il confronto non si è chiuso. Abbiamo chiesto di collegare gli aumenti all’Isee, prevedendo quindi una gradualità. Dall’altro abbiamo chiesto di posticipare ogni decisione al 1° gennaio 2025, nell’ambito del confronto sui requisiti per l’accreditamento in scadenza".

I gestori hanno lanciato un grido d’allarme chiaro, non crede vadano tutelati anche quei lavoratori?

"Negli anni i costi degli aumenti sono stati ristorati nei servizi accreditati e non ci sono stati adeguamenti fino a oggi non è perché ci siamo messi di traverso noi. Poi certamente riconosciamo l’esplosione dei costi e il tema della sostenibilità".

Come uscirne allora?

"Aumentando il fondo della non autosufficienza, aumentando e garantendo i servizi partendo proprio dalle luci e dalle ombre che 10 anni di accreditamento hanno evidenziato. Ad esempio vanno cambiati i requisiti sul personale perché ne serve di più: gli assistiti sono sempre più complessi, l’utenza è cambiata e i casi sono più gravi".

c. d.