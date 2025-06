Servizi sociali nel mirino. Quattro furti in 8 giorni

Quattro furti in otto giorni alla sede dei servizi sociali del Navile in via Marco Polo. Uffici completamente a soqquadro e danni per rubare vecchie attrezzature informatiche e altri oggetti di modesto valore. La serie di blitz è avvenuta sempre quando i locali erano chiusi al pubblico. Il primo episodio è avvenuto nel weekend tra il 6 e l’8 giugno ed è stato scoperto la mattina del 9, quando gli impiegati sono rientrati in ufficio. Stesso copione il weekend successivo, con il furto ancora scoperto nella mattina di lunedì scorso. E ancora intrusioni sono state registrate tra lunedì e martedì e tra martedì e mercoledì. L’ipotesi è quindi che siano state le stesse persone ad entrare in azione, che si sono introdotte negli uffici utilizzando strade diverse. Ossia, passando una volta da uno dei tre ingressi situati al civico 51 di via Marco Polo, una volta introducendosi dal civico 53 e in un’altra circostanza entrando dal retro.

Stando a quanto accertato dalle forse dell’ordine, chiamate a seguito di tutti i colpi, i ladri avrebbero approfittato della vetustà delle porte che, nonostante siano chiuse dall’interno, si aprirebbero con facilità, semplicemente con leggere spinte dall’esterno, senza riportare danni evidenti, e sarebbero entrati, frugando ovunque in cerca di qualcosa di rivendibile da rubare.

Nel corso di una delle quattro irruzioni i soliti ignoti hanno infranto anche una vetrata per introdursi in un ufficio che era chiuso a chiave. Alla sede dei servizi sociali sono intervenuti, nelle quattro circostanze, sia la polizia che i carabinieri. Sul posto in un’occasione è intervenuta anche la Scientifica della Questura, per rilevare eventuali impronte o tracce lasciate dai ladri.

Tuttavia, non è stato possibile acquisire immagini, visto che il palazzo non è dotato di un impianto di videosorveglianza, né di un allarme. Una circostanza che rende più complesse le indagini per individuare i ‘predoni’ notturni seriali. La zona non è nuova comunque a situazioni di degrado che sfociano spesso in questo tipo di reati. Piccoli furti e vandalismi, che rendono complessa la quotidianità di chi vive e lavora nella zona.

