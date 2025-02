Servizio civile: 25 posti nell’Unione

Aperte le candidature per il servizio civile sul territorio dell’Unione dell’Appennino: 7 i progetti a cui è possibile candidarsi entro il prossimo 18 febbraio, per un totale di 25 posti sul territorio. La maggior parte dei posti, 19, sono collegati a progetti di assistenza alle persone fragili nei comuni di Alto Reno Terme, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Marzabotto e Vergato. In questi casi i giovani forniranno servizi di assistenza molto vari: dalla somministrazione pasti alla mobilitazione fisica, fino al potenziamento delle competenze digitali. Cinque posti invece sono disponibili nelle biblioteche di Marzabotto, Vergato e Monzuno. L’ultimo posto sarà all’interno dell’ufficio scuola di Marzabotto. In questo caso l’attività dei volontari sarà a supporto dei servizi erogati dalle strutture a cui sono assegnati.

"Il servizio civile universale è un’opportunità che può essere molto utile nel percorso dei giovani", rivela Cristina Risaliti, responsabile del centro famiglie dell’Unione. L’avvio dei progetti è previsto per il mese di giugno del 2025. I dodici mesi di servizio civile sono remunerati con un assegno mensile di 507 euro. Per info: centroperlefamiglie@unioneappennino.bo.it

Fabio Marchioni