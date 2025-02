Servizio civile, bando in scadenza. Ultimissime ore per iscriversi

È stato prorogato alle 14 di domani il termine per presentare le domande per il Servizio civile universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, con cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria (in regola con il permesso di soggiorno).

Nel Comune di Castel San Pietro Terme sono disponibili 9 posti per diversi progetti che si sviluppano nei settori della scuola, cultura, welfare e politiche giovanili. Questa è un’importante opportunità per i giovani del territorio, che hanno la possibilità di contribuire attivamente alla comunità e al contempo acquisire competenze fondamentali per il loro futuro.

"Il Servizio civile universale è un programma che offre ai giovani l’opportunità di impegnarsi in attività di volontariato e di servizio alla comunità, contribuendo a progetti sociali, culturali, ambientali e di solidarietà", affermano l’assessora Katia Raspanti e il consigliere delegato Riccardo Raspanti.