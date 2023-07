Servizio civile, aperto a Bologna il bando per giovani operatori digitali: come candidarsi

Bologna, 26 luglio 2023 – Per tutti coloro che desiderano supportare la transizione digitale, è attivo su Bologna il bando del dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per la selezione di operatori volontari giovani da impiegare in progetti di intervento di Servizio civile digitale. L’obiettivo è potenziare le abilità digitali dei cittadini e promuoverne il diritto di accesso.

Il bando è aperto in tutta Italia e in totale si cercano 4.629 addetti, di cui 52 posti previsti a Bologna e nell’area metropolitana da occupare sotto il progetto DigitalMente. Una parte dei posti sarà riservata a coloro che si trovano in situazione di fragilità sociale ed economica, con Isee sotto ai 15.000 euro, per permettere ai più in difficoltà di accedere alla posizione.

"Questo bando è una grande occasione- dichiara l'assessore all'Innovazione digitale Massimo Bugani-. Invito le ragazze e i ragazzi a partecipare numerosi perché il progetto DigitalMente offre una concreta possibilità di crescita umana e professionale. Lavorare a contatto delle persone più fragili e meno avvezze all'uso dei mezzi informatici consente di fare un'esperienza di valore civile e sociale".

La posizione lavorativa

Il progetto punta a formare dei facilitatori da coinvolgere in attività di ‘educazione digitale’ per supportare i cittadini, in particolare quelli in difficoltà, ad accedere ai diversi servizi digitali offerti e disponibili.

Gli ambienti in cui si sviluppa il progetto sono diversi, come sportelli cittadini e urp, biblioteche o sedi di associazioni, ma hanno in comune lo svolgimento di attività di facilitazione ed educazione digitale.

Ogni giovane inserito in un progetto di Servizio civile digitale riceverà 507,30 euro al mese per un impegno di 25 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, da concludere entro l’anno.

I giovani del servizio civile parteciperanno all’organizzazione e realizzazione di attività come il supporto per i cittadini, la realizzazione di corsi individuali o a piccoli gruppi di alfabetizzazione digitale, analisi dei bisogni sul territorio, laboratori digitali e informazione alla cittadinanza attraverso i canali di comunicazione.

Come iscriversi

Il bando è aperto da oggi fino alle ore 14 del 28 settembre. Possono partecipare tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni (non compiuti), con cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria.

Sono numerose le sedi disponibili per il progetto, tra cui il comune di Bologna che prevede 22 posti; al momento della compilazione della candidatura sarà possibile scegliere la sede e il servizio in cui si desidera svolgere l’attività.

C’è tempo quindi tutta l’estate per mandare la propria candidatura. Per avere più informazioni su come procedere con la domanda si può consultare la pagina dedicata sul sito di Scubo e DigitalMente.