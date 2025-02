Servizio civile con la Croce Rossa

Servizio civile universale con la Croce Rossa di Bologna, il bando scade a giorni. Le attività si svolgeranno in diverse sedi della provincia: sede operativa Bologna, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Loiano, Vergato. Come si svolge: 12 mesi di servizio, cinque giorni a settimana, 25 ore settimanali in totale per 507,30 euro al mese. "Partecipare al servizio civile universale con la Croce Rossa – scrivono – significa impegnarsi concretamente per la comunità, sviluppando competenze utili per il futuro". È possibile quindi candidarsi "per vivere un’esperienza formativa unica e straordinaria", scrivendo a sc.bologna@cribo.it, sito web cribo.it, tel. 331-6886142.