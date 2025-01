Servizio civile per 13 giovani

Al via il ‘Servizio civile universale’ nell’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua. Si tratta di "Le voci dei libri" che mette a disposizione complessivamente 13 posti nei comuni dell’Unione. Il progetto "Uno, nessuno e centomila" prevede 2 posti (Sala e Sant’Agata); "Alice nel paese delle meraviglie" dispone 3 posti (Persiceto, Sala e Sant’Agata); "Grandi speranze" mette a disposizione 3 posti (Anzola, Calderara, Persiceto); "L’amica geniale" prevede 3 posti (Anzola, Calderara, Crevalcore) ed infine il progetto "Pollicino" mette a disposizione 2 posti (Crevalcore, Persiceto). Il ‘Servizio civile universale’ è destinato a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni. La durata del servizio è di 12 mesi, per un orario pari a 25 ore settimanali ed è previsto un assegno di 507 euro mensili. Non è ancora definita la data di avvio in servizio, che comunque dovrà avvenire entro il 23 settembre di quest’anno. L’iscrizione al servizio è gratuita. La domanda può essere presentata entro le 14 del 18 febbraio prossimo.

p. l. t.