Servizio prestito libri e nuova aula di studio alla Casa di Quartiere

La Casa di Quartiere Lunetta Gamberini, in via degli Orti 60, propone un nuovo servizio gratuito di prestito libri ai cittadini. Tutti i lunedì dalle 9,30 alle 11,30 e tutti i martedì dalle 14 alle 17, i volontari dell’associazione Centro Sociale Ricreativo Culturale Lunetta Gamberini saranno presenti per accogliere tutte le persone che desiderano prendere temporaneamente i volumi. "Stiamo ancora lavorando sul sito per facilitare il servizio – spiega Valentina Orrù, progettista dell’associazione –. In tutto, abbiamo oltre 4mila libri a disposizione, ereditati dalle gestioni precedenti del posto, ma anche grazie alle donazioni della cittadinanza".

Romanzi, fumetti e testi in diverse lingue si trovano sugli scaffali della sala Orsa Minore, che diventa un’aula di studio. "Chiunque conosce gli studenti sa quanto è complicato trovare un posto comodo per poter concentrarsi", aggiunge Rosa Maria Amorevole, presidente del Quartiere Santo Stefano, che ha finanziato il progetto attraverso l’iniziativa ‘Moonbooks’ iniziata nel 2023. "Lo scopo all’epoca era di avere uno spazio fisico in cui i libri e la lettura fossero i protagonisti per le fasce fragili della città", ricorda Francesca Minni, presidente della Casa di Quartiere. Per avere accesso allo spazio studio, bisogna soltanto fare la tessera Aics.

Inoltre, con questi nuovi orari e l’apertura del palazzo su almeno cinque giorni a settimana, l’associazione spera anche migliorare la sicurezza del parco. L’obiettivo finale sarà di assicurare un’accoglienza continuativa dal mattino al pomeriggio, weekend compresi. In più, le attività tradizionali del posto come presentazioni di libri, club di lettura, mostre fotografiche e corsi di musica continueranno a essere programmate.

Arthur Duquesne