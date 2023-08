Servono 4 miliardi "Un fronte trasversale, l’Emilia si mobilita per i fondi alla Sanità"

di Donatella Barbetta

"Il mio appello è stato accolto in maniera ampia e trasversale: domani in circa 250 saremo in collegamento on line per individuare le iniziative di sensibilizzazione per far vivere la nostra proposta di legge sulla sanità anche al di fuori del percorso istituzionale".

Assessore Raffaele Donini, chi sono i 250 partecipanti?

"L’elenco è lungo – risponde il titolare delle Politiche per la salute dell’Emilia-Romagna –, inizio con 78 sindaci, tutti i primi cittadini dei capoluoghi, anche quelli di centrodestra, i tre rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, 15 dell’Intersindacale medica, sei della Consulta degli ordini professionali, 35 di associazioni di volontariato e un centinaio di professonisti. E sarà con noi anche il presidente Bonaccini".

Non è una riunione troppo allargata per prendere delle decisioni?

"L’ho fatto apposta. È una chiamata per fare fronte comune con tutti quelli che hanno a cuore la sanità pubblica".

Qual è l’obiettivo dell’incontro?

"Come accompagnare e dare forza alla proposta di legge regionale, la prima in Italia, ma a quanto mi risulta non sarà l’unica perché si sta muovendo anche la Toscana. Vedremo quali idee verranno fuori, magari una raccolta di firme, incontri pubblici, ordini del giorno in consigli comunali. L’auspicio è che ci sia una mobilitazione forte e unitaria a livello istituzionale, politico, sindacale, sociale, associativo e popolare per capire quali siano le azioni più efficaci".

Ed è tutto rivolto ad aumentare il finanziamento per la sanità?

"Certo. La madre di tutte le criticità è il sottofinanziamento strutturale che ci portiamo avanti da anni. Vogliamo provare a sviluppare una forte iniziativa corale per stimolare il governo e il Parlamento sui due punti fondamentali della proposta di legge: l’incremento del fondo nazionale dello 0,21% del Pil dal 2023 al 2027, fino a raggiungere il 7,5%, e il superamento per le Regioni dei vincoli di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale. Bisogna trovare le risorse che oggi non ci sono".

Mancano ancora 4 miliardi?

"Sì. Il ministro Schillaci li ha chiesti e ora c’è una discussione al Governo sulla compatibilità finanziaria delle proposte: per questo è importante la nostra iniziativa, soprattutto se diventa una discussione popolare. Non diamo la battaglia per persa. Se ci pensiamo, stiamo vivendo un autentico paradosso".

Quale?

"Il ministro della Salute dice che mancano 4 miliardi, tutte le Regioni, a partire dal presidente Fedriga, confermano la stessa cosa. E allora sediamoci attorno a un tavolo e troviamoli. Sono provvedimenti di natura finanziaria e legislativa da compiere".

Altrimenti?

"Senza adeguati finanziamenti, diverse Regioni dovranno fare i salti mortali per pareggiare i bilanci. E, dopo il terzo anno consecutivo di impiego di risorse eccezionali e straordinarie, potrebbero non farcela".

L’arrivo delle risorse fermerà la fuga dei medici dai Pronto soccorso?

"Aumentare la retribuzione per le professioni sanitarie e in particolare per chi lavora in Pronto soccorso è necessario, ma non sufficiente. Occorre poi anche migliorare la qualità di lavoro e di vita, secondo le aspettative dei professionisti".