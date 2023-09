Servono imprenditori per il territorio

Gian Luca

Galletti

Se, da un lato, la radicalità europea su questi temi è opinabile, dall’altro bisogna notare che le imprese sono costituite da capitale e lavoro, insieme. Si può davvero parlare di razionalità economica quando le ragioni del capitale annullano quelle del lavoro? Serve una nuova imprenditorialità dal territorio e per il territorio, perché la

verità è che da un grande fondo globale non si può pretendere questa attenzione ed è molto difficile per le

parti sociali far valere la propria rappresentatività. Davanti alla transizione ecologica abbiamo bisogno di

attori responsabili più ancora che di grandi capacità finanziarie. Certo, viviamo in un mondo globale e

affrontiamo dinamiche globali. Ma non possiamo permetterci di agire trascurando i territori. E la transizione ecologica sarà un fallimento se si trasformerà in un bagno di sangue a livello occupazionale. Quello della Marelli è un caso spia di dinamiche dolorose da cui non potremo sottrarci se non a partire dalla responsabilità degli imprenditori verso il territorio. Quasi il 94% delle imprese bolognesi sono micro, le piccole superano di poco

il 5% e le medie e le grandi insieme sono circa l’1%. Da queste ultime dipende una grande fetta dell’occupazione e soprattutto sono queste a trainare i processi di transizione ecologica. Abbiamo bisogno di imprenditori che siano creativi e orientati al mercato, certo, ma anche responsabili. Gli attori del mercato non sono tutti uguali, si differenziano innanzitutto in base ai fini. Scegliere se tentare una riconversione difficile, dispendiosa o se chiudere e lavarsene le mani riguarda questa differente identità. La conferma di voler tirare dritto sullo stabilimento di Crevalcore la dice lunga. E se davvero rischiamo "altre chiusure", come dice il vicepresidente di Confindustria, Maurizio Marchesini, per riuscire la transizione ecologica avrà

bisogno di una grande alleanza della responsabilità: banche, imprese, istituzioni, a partire proprio dai

territori.

*Presidente Ucid

e presidente Emil Banca