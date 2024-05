"Servono investimenti sul Pronto soccorso"

La sanità bolognese punta ai migliori standard internazionali di qualità. Il Pronto soccorso del Maggiore è uno dei punti deboli, su cui occorrerà "fare investimenti importanti" per ottenere un salto di qualità, mentre tra i punti di forza ci sono già la collaborazione interaziendale, tra i diversi ospedali presenti nel Bolognese, i servizi dedicati alla salute mentale e alle dipendenze, l’empatia degli operatori sanitari verso i pazienti e la telemedicina. Sono alcuni degli aspetti emersi dal percorso che l’Ausl di Bologna ha avviato nel settembre 2021 con Accreditation Canada, ente canadese indipendente e no profit che supporta le organizzazioni sanitarie appunto nei percorsi di accreditamento all’eccellenza. La visita degli esperti si è protratti per due settimane ed è stata effettuata da dodici valutatori che sono andati a verificare punto per punto le azioni messe in campo dall’Azienda sanitaria bolognese in questi due anni e mezzo. Il report finale sarà consegnato tra un mese.

Hanno partecipato alla presentazione della conclusione della visita, oltre al direttore generale dell’Ausl, Paolo Bordon anche Carlo Descovich, direttore del governo clinico dell’Azienda sanitaria che ha coordinato il progetto, la responsabile sviluppo europeo di Accreditation Canada, Yuliya Shcherbina e l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini.