Servono parcheggi interrati sotto tutte le Porte cittadine

Il Comune intende costruire un parcheggio interrato in piazza Roosevelt. La zona assai centrale comporterebbe e problemi per la presenza di acqua e reperti archeologici. Mi chiedo perché non si riprenda quanto da me chiesto oltre 25 anni fa, quando ero consigliere comunale: creare parcheggi interrati sotto tutte le Porte della città, dalle quali si arriverebbe rapidamente in centro anche a piedi o con i mezzi pubblici.

Niccolò Rocco di Torrepadula