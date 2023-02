Servono regole per i graffiti sulle serrande

A occhio e croce concedere il via libera senza condizioni (o quasi) ai graffitari per ‘abbellire’ le serrande dei negozi non sembra una soluzione praticabile. Dipingere a pagamento le saracinesche dei negozi con immagini dedicate è un’idea che nel 2013 ha attecchito subito a Roma, dove è nata, e poi a Milano dove è arrivata nel 2015 e si è diffusa rapidamente. Ormai infatti è piuttosto frequente vedere dipinti a carattere medico sulle farmacie, pani e panettieri sui forni e altre illustrazioni. Attenzione però, il decoro delle città ha delle regole più o meno comuni, più o meno valide, ma esistono e sono da rispettare. Valgono per i dehors, per i tavolini di bar e ristoranti sotto i portici, per le immagini che possono finire sui muri, perfino per l’estetica di case e palazzi in periferia. Quindi tutto si può fare, comprese le decorazioni delle serrande, ma stabilendo prima un alveo di regole, tempi e modi all’interno dei quali operare. I writers non sono esentati da questo contesto. E resta il fatto che imbrattare o dipingere muri e serrande senza permesso è un reato. A Bologna gli anarchici dello spray (che nella maggior parte dei casi non sono certo artisti) continuano ad imbrattare muri e colonne del centro coperti da impunità. I pochi che vengono identificati pagano un conto lieve alla Giustizia e quindi continuano a pensare che il ‘libero spray’ è un diritto inalienabile. Ma non è così.

