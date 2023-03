Servono risorse per giunzione e collaudo

Adecco per Sirti, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni, ricerca giuntisti. La risorsa si occuperà di: giunzione e collaudo, assistenza tecnica, manutenzione e riparazione per apparati eo reti, installazioni apparecchi, controllo dei lavori impiegando le opportune attrezzaturestrumentazioni, collaudo dei punti terminazione ottica, lettura schemi e disegni di rete, giunzione in cameretta eo centrale, effettuare terminazioni e installazioni di telai. Non solo: la figura sarà richiamata a eseguire il collaudo dei punti terminazione ottica (RoePte) con Otdr da campo eo App dedicate. Si offre contratto a tempo determinato o indeterminato. Prevista diaria giornaliera e ticket restaurant. Saranno valutati profili provenienti da tutto il territorio nazionale. Non è richiesta alcuna conoscenza informatica, ma è richiesta la conoscenza della lingua italiana (letto C1; parlato C1; scritto C1).