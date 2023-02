Sessanta candeline di creatività e fantasia

Sessanta candeline spente in scioltezza e 1.350 espositori da tutto il mondo, mostre, premi internazionali, incontri e naturalmente il confronto tra editori. è Bologna Children’d Book Fair, la Fiera del libro per ragazzi, che quest’anno apre i battenti nei padiglioni di BolognaFiere dal 6 al 9 marzo. Sessant’anni affrontati con la consapevolezza di essere il più importante appuntamento mondiale dedicato a questo vivacissimo settore dell’editoria, e con anniversari dentro l’anniversario.

Insieme a ’Bologna Licensing Trade FairKids’ e a ’BolognaBookPlus’ (corsi di formazione, conferenze, seminari) quest’anno il salone unirà i più grandi nomi dell’illustrazione e dell’editoria che hanno segnato, con il loro lavoro, la loro presenza e il loro contributo, i primi 60 anni della kermesse. Attesi in fiera, tra gli altri: Albertine Zullo, Beatrice Alemagna, Rotraut Susanne Berner, Marc Boutavant, Rebecca Dautremer, Laura Carlin, Suzy Lee, Nicholas Jubber, Katsumi Komagata, David Levithan, Leonard Marcus, Manuel Marsol, Sarah Mazzetti, Hasan Mousavi, Fabian Negrin, Roger Mello, Elena Odriozola, Martin Salisbury, Alessandro Sanna, Axel Scheffler, Susanna Tamaro, Klaas Verplancke.

Non poco insomma. "Negli ultimi dieci anni – conferma Elena Pasoli, exhibition manager di Bologna Children’s Book Fair – c’è stato uno sviluppo enorme della nostra presenza all’estero: oggi siamo un sistema di fiere che spazia dal libro per ragazzi, al licensing, all’editoria in generale, con una estensione dall’altra parte del mondo, a Shanghai". Tante le mostre in programma: ‘Landscapes and portraits of Bcbf’, omaggio all’estetica della fiera con le illustrazioni che compongono la visual identity 2023 e progetto di live painting. Nell’anno del centenario dalla nascita, ci sarà poi un improtante omaggio a Italo Calvino: ‘Eccellenze Italiane. Figure per Italo Calvino’ che esporrà 120 illustrazioni ispirate alla produzione dell’autore, tra opere di importanti artisti già pubblicate, e inedite vincitrici di un concorso internazionale promosso dalla fiera. Giungerà poi a conclusione il progetto quadriennale europeo di indagine del rapporto tra prima infanzia e arti performative con la grande mostra finale del contest ‘Il Bambino Spettatore’: le tavole selezionate nelle quattro edizioni saranno la cornice degli inediti dei grandi protagonisti dell’iniziativa: Fabian Negrin, Manuel Marsol, Katsumi Komagata e Klaas Verplancke. Da ricordare anche la mostra per i 10 anni di Ars in Fabula-Grant Award, quella dedicata ai libri più belli e naturalmente la ’Mostra illustratori’ con le varie iniziative collegate. Come sempre ci saranno i grandi premi internazionali, il Comic Corner e molto altro. Confermata anche la presenza in città. Con ’Boom! Il programma in città’ in Sala Borsa sarà allestita la mostra ’Beauty and the world’, mentre la Fondazione del Monte accoglierà ’Le cose preziose. L’ostinata ricerca di Beartice Alemangna’, illustratrice che l’anno scorso ha vinto il premio speciale.