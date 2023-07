Sessanta chili di ‘fumo’ in valigia In via Misa la centrale dello spaccio Blitz della polizia: due in manette

di Nicoletta Tempera

CInquantotto chili di hashish, ben confezionati e sistemati in due trolley. E poi marijuana e cocaina. Per un valore di mercato di circa 700mila euro. Sono stati sequestrati dalla polizia, nel corso di un intervento delle volanti, partito dalla segnalazione di movimenti sospetti nei pressi di un appartamento di via Misa. Nella circostanza, assieme ai colleghi della Squadra mobile, sono anche stati arrestati in flagranza due ‘trasportatori’ della sostanza, un italiano di 56 anni, già conosciuto per fatti di spaccio, e un ventenne albanese.

L’operazione è scattata qualche giorno fa, quando, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti in pattuglia hanno notato un uomo uscire dall’appartamento ‘attenzionato’ e poi caricare nel bagagliaio di un’auto le due valigie. Quindi, il sospettato, sempre tenuto sotto controllo dagli agenti, era partito e in macchina aveva raggiunto il parcheggio di via Guelfa, dove aveva lasciato l’auto in sosta, con i trolley dentro, per poi allontanarsi a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Pochi minuti dopo, al parcheggio era arrivato il giovane albanese, incensurato, che dopo aver aperto il bagaglio per controllare se ci fossero le valigie, era salito a bordo dell’auto ed era ripartito in direzione della tangenziale. A quel punto, dopo aver seguito l’auto lungo il tragitto, i poliziotti avevano deciso di intervenire, fermando la macchina all’altezza di via Nuova Galliera.

Era stata controllata la vettura e con essa i due trolley, con all’interno il ‘tesoro’: complessivamente circa 58 chili di hashish. A quel punto gli agenti hanno esteso la perquisizione anche all’appartamento di via Misa, che risultava nella disponibilità di un cinquantaseienne con precedenti per spaccio. E, all’interno dell’abitazione, in vari punti, i poliziotti hanno trovato anche tre chili e mezzo di marijuana e altri tre chili di hashish, una parte dei quali erano nascosti all’interno di un controsoffitto in cartongesso.

Sempre nel corso della perquisizione, sono stati sequestrati altri 150 grammi di cocaina e circa 1.200 euro in contanti, sempre trovati nella disponibilità del cinquantaseienne. La sostanza, se immessa nelle piazze di spaccio, avrebbe fruttato guadagni per 700mila euro. Al termine degli accertamenti il ventenne e il cinquantaseienne sono finiti alla Dozza e adesso la Squadra mobile è al lavoro per rintracciare il terzo uomo e circoscrivere la rete di cui i due arrestati facevano parte.