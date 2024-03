Sesta fiera del lavoro a Villa Edvige Garagnani

Sesta edizione della Fiera del lavoro venerdì prossimo dalle 9,30 alle 15,30 a villa Edvige Garagnani di Zola. Nel corso della giornata sono previste opportunità di incontro tra domanda ed offerta di occupazione con circa trenta posizioni messe sul piatto da aziende ed agenzie per il lavoro. Poi informazione e supporto per la ricerca attiva del lavoro e per l’avvio d’impresa, la presentazione di servizi e progetti comunali e metropolitani per il lavoro e l’azienda. A seguire un seminario per parlare di Intelligenza Artificiale e delle varie implicazioni legate al mondo del lavoro.