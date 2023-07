Seta: "Allagato il sottopasso dell’Asse attrezzato, situazione di pericolo intollerabile"

"Situazione di pericolo intollerabile, serve intervenire su un tratto di stradone che si allaga sistematicamente". È la richiesta di Erika Seta (centrodestra per Casalecchio) coinvolta direttamente nell’allagamento del tratto di Asse attrezzato Casalecchio-Bologna avvenuto lunedì sera quando si è abbattuto sulla zona un violento temporale. "Allucinante, non c’è altro modo di definirlo, lo stato dell’intera arteria viaria che nel primo tratto era invasa dall’acqua creando una costante situazione di pericolo, per trionfare nel maxi allagamento poco prima dell’uscita Croce, in un punto che regolarmente si allaga – spiega la capogruppo – diverse vetture sono rimaste in panne per l’acqua alta, con potenziale e conclamato pericolo. La recente alluvione non ha insegnato niente tranne la disputa sul commissario?", aggiunge la Seta che fa riferimento a quanto accaduto tra le 19 e le 20 in corrispondenza dei sottopassi dallo svincolo per la Porrettana al ponte sul Reno.