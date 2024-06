Seta boccia le parole di Stanzani e Battistini: "Cortocircuito in FI"

"Le parole dette dal coordinatore provinciale di Forza Italia Nicola Stanzani e dal suo vice Morris Battistini segnano senza ombra di dubbio un immenso cortocircuito di quel Coordinamento, perché mai sul territorio FI ha pensato di sostenere un candidato spalleggiato da Coalizione civica come Braga".

È uno scontro tutto interno a Forza Italia quello che sta avvenendo a Casalecchio. La forzista Erika Seta (foto), infatti, boccia Stanzani e Battistini, che giovedì hanno invitato gli elettori di FI a votare nei tre comuni al ballottaggio contro i candidati Pd e a favore dell’alternanza. A Casalecchio l’alternanza è rappresentata da Dario Braga.

"Questa precisazione che facciamo – dice Seta a nome di FI Casalecchio –, non senza un forte dispiacere per ciò che pare FI abbia dichiarato, evidenzierebbe una scarsa attenzione verso la base dell’elettorato e una imperdonabile confusione politica. FI a Casalecchio, non senza aver concordato la posizione con gli alleati locali del centrodestra e con il coordinamento provinciale, lascia agli elettori totale libertà di voto sapendo che nessuna partita è vicina alla visione di città del centrodestra e che se da una parte c’è il Pd dall’altra c’è l’estrema sinistra".