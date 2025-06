Settanta metri di crescente, tavolata da Guinness

Settanta metri di crescente, nel centro di San Pietro in Casale, preparata dai fornai e allestiti dai commercianti su una lunga tavolata in via Matteotti: ecco la ’Notte di Lunga Crescente’, una serata dedicata a questa delizia della nostra terra, declinata in varie versioni, tutte secondo la migliore tradizione gastronomica bolognese e distribuita insieme a salumi affettati misti dai commercianti e dai volontari di Pro Loco a un migliaio di cittadini e visitatori.

La ’Notte di Lunga Crescente’ è un appuntamento di metà giugno imperdibile per i sampirini e non solo, una trovata originale dei commercianti locali: in un formato da Guinness dei primati, viene proposta al pubblico la gustosa specialità, vanto della produzione dei forni bolognesi.

E in questa edizione della festa, in Piazza Martiri, è andato in scena anche il grande concerto dell’orchestra folk di Mirko Casadei. Giovedì scorso cerimonia del taglio della crescente da parte del sindaco, Alessandro Poluzzi, insieme al direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, Giancarlo Tonelli, al presidente del Comitato commercianti, Angelo Di Benedetto, al presidente della Pro Loco di San Pietro in Casale, Lucio Pancaldi, al presidente della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi Confcommercio), Roberto Melloni, e alla presenza di tanti commercianti che si sono improvvisati ‘fornai per una sera’.

z. p.