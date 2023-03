Settanta migranti arrivati in aereo da Lampedusa

Con un aereo dell’Aeronautica militare, altri 70 migranti, in primis minori e categorie vulnerabili, ieri pomeriggio hanno lascito il centro di accoglienza di Lampedusa e sono stati trasferiti a Bologna. In serata, secondo disposto dalla Prefettura di Agrigento, sono stati poi trasferiti altri 420 ospiti della struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola, e altri 243 sono stati trasportati a Porto Empedocle a bordo della nave Galaxy; stamattina infine è previsto l’arrivo della nave Diciotti della Guardia costiera, che dovrebbe imbarcare almeno 500 persone, anche se il numero preciso è ancora in fase di definizione. La Prefettura di Agrigento è ancora al lavoro per pianificare ulteriori trasferimenti, ma anche sistemazione delle persone spostate da Lampedusa.

Nel frattempo, tornando in città, si sono celebrati qui ieri i funerali di altre due vittime del naufragio di Cutro, in Calabria. Dopo le sette salme della settimana scorsa, infatti, ieri all’alba sono arrivate all’ombra delle Due Torri le salme di due fratelli afghani di 20 e 24 anni, i cui funerali, come già accaduto per le altre sette, si sono svolti in forma privata ieri pomeriggio, a Borgo Panigale. In mattinata ha raggiunto le salme anche un familiare dei due fratelli, accolto in una struttura messa a disposizione dall’amministrazione comunale, con la presenza anche di un mediatore linguistico.

I funerali sono stati celebrati con rito islamico da Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia. Presente in rappresentanza della città di Bologna la vicesindaca Emily Clancy, insieme a diversi rappresentanti delle altre istituzioni.