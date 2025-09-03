Settant’anni con i disabili, festa per don Eddy

Messa solenne e grande festa l’altra sera nella chiesa di San Luigi di Riale, nel territorio di Casalecchio di Reno, per don Edelwais Montanari (per tutti: don Eddy), il prete che ha dedicato più di 50 anni del suo magistero ai disabili.

A fargli festa per il suo compleanno (95 anni) e per i suoi 70 anni di sacerdozio c’erano l’arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Maria Zuppi, una nutrita schiera di preti (don Mario Fini, don Franco Lodi, don Daniele Busca, don Lorenzo Brunetti, don Paolo Manni, don Alberto Mazzanti e don Franco Fiorini) che a scuola erano stati suoi alunni e a tanti parrocchiani.

"Don Eddy è stato il primo prete che ho conosciuto arrivando a Bologna – ha ricordato il cardinal Zuppi – e sono rimasto sorpreso per la sua capacità di organizzare feste come raccoglimento in famiglia e amore per i bisognosi".

Nato a Bologna il 31 agosto 1930, cresciuto alla scuola dei salesiani, ordinato prete nel 1955 dal cardinale Lercaro, don Eddy è stato cappellano a Mirabello (7 anni) e a Sant’Isaia di Bologna (uno). Quindi, parroco a Passo Segni (11 anni) e a Prunaro di Budrio (41).

Colpito da ictus, nel 2016 viene accolto a Riale dall’allora parroco don Daniele Busca. Insegnante di religione al Serpieri di Bologna, nel 1958 ha iniziato a fare i viaggi a Lourdes, sia con l’Unitalsi che in contatto diretto con la Basilica di Lourdes. Fino a oggi se ne contano 111.

"Ringraziamo il Signore – ha sottolineato don Claudio Casiello, attuale parroco di Riale – per il servizio reso da don Eddy in tutti questi anni e che compie ancora". E l’ex parroco don Busca ha aggiunto: "Una delle cose più affascinanti è la bellezza e la gioia di essere prete che don Eddy ha trasmesso a me e a tutti noi".

Tanti i disabili presenti alla festa di Riale per don Eddy. "Come nella canzone di Bennato – gli ha rimproverato simpaticamente Claudio Imprudente, formatore, scrittore e giornalista disabile – è stata tua la colpa se c’è stata la liberazione delle carrozzine e la rimozione dei pregiudizi, se ci hai dato fiducia e autostima. Per queste colpe io ti ringrazio e spero di continuare ad accusarti: è stata tua la colpa".

"Conosco don Eddy dalla prima superiore – è stata la testimonianza di Mario Vanelli, assessore al Welfare di Casalecchio – e con lui ho iniziato a fare i campi dove ho toccato e capito cosa voglia dire vivere con una persona disabile. Ora don Eddy fa parte della nostra famiglia e, come ha detto Imprudente, se sono quello che sono, se faccio quello che faccio: è stata sua la colpa".

Nicodemo Mele