Settant’anni di Carrera

E’ tempo di ripercorrere i 70 anni della Carrera, dopo il grandissimo successo della Festa del Borgo di martedì. La settimana più intensa dell’anno in città propone un appuntamento unico nella storia dello sport castellano per eccellenza, e proprio a poche ore dal momento clou, ovvero dalla gara in programma domattina in viale Terme e nel pomeriggio in centro storico. La piazza principale, XX Settembre, sul suo palco ospiterà "La grande corsa. 70 anni di Carrera", evento speciale che inizierà alle 21 che vedrà la partecipazione di decine di protagonisti della Carrera del passato, rispolverando anche storia e storie di quei team che hanno segnato un’epoca. La serata, a cura dell’associazione Club Carrera in collaborazione con BB Group Ballando Ballando, si preannuncia ricchissima di emozioni, impreziosita dalla proiezione di filmati e dai racconti dei protagonisti di ieri e di oggi. "E’ un’emozione iniziare il mio mandato da Sindaca proprio nel 70° del primo lancio della Carrera – anticipa la prima cittadina Francesca Marchetti –, una realtà che è entrata a far parte dell’identità stessa della nostra comunità".