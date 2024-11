Settant’anni di serramenti e innovazione

Un prodotto rivolto a un segmento di consumatori molto specifico, la ricerca e l’attenzione all’estero. Sono i tre ingredienti che rendono I.S.E.A. un’azienda di successo e le consentono di festeggiare serenamente i primi 70 anni di vita. E’ l’I.S.E.A. srl di Funo di Argelato, specializzata nella produzione di serrande e chiusure tecniche per il settore commerciale e industriale. Il titolare, Antonio Gramuglia, è il presidente di Cna Bologna e l’associazione ha voluto festeggiare la sua impresa: il direttore generale Claudio Pazzaglia ha donato una targa celebrativa e una pregiata opera artistica dello scultore Ivan Dimitrov.

"La storia dell’I.S.E.A. parte molto da lontano – spiega Antonio Gramuglia –. La ditta Industria Serramenti E Affini inizia l’attività il 15 novembre del 1954 con unico proprietario, Duilio Minghetti e la sede in via Guelfa a Bologna". L’azienda si associa presto a Cna, e Gramuglia mostra con orgoglio la tessera del 1957 firmata dal Presidente Armando Gagliani, il mitico fondatore dell’Associazione e del moderno artigianato bolognese. "Il mio percorso lavorativo dopo la laurea è iniziato nel settore amministrazione de il Resto del Carlino – prosegue Gramuglia –. Successivamente ho collaborato con un commercialista, quindi ho assunto il ruolo di direttore generale per un’azienda di abbigliamento. Ma ho capito che il mio desiderio era quello di diventare imprenditore". Le strade di I.S.E.A. e di Antonio Gramuglia si incontrano nel 1991: troppo interessante quell’azienda di Bologna, con una buona capacità tecnica e pronta per un rilancio commerciale, ma con difficoltà nel ricambio generazionale. Gramuglia inizia ad acquisire quote per poi diventarne proprietario insieme alla sua famiglia.

Da quel momento parte l’avventura dell’I.S.E.A. srl di Antonio Gramuglia. Nel 1994 acquista un immobile nella zona industriale di Funo, dove l’azienda si trasferisce nel 1995. "I.S.E.A. ha 25 dipendenti, e collabora con alcune aziende per varie lavorazioni esterne. Esportiamo i nostri prodotti per il 45% del fatturato: in Europa, Medio Oriente e Nord Africa – prosegue il presidente della Cna –. La produzione lavora e trasforma la materia prima creando un prodotto finito. Abbiamo realizzato vari brevetti e ottenuto importanti certificazioni relativamente alla coibentazione delle chiusure ed alla loro resistenza al vento". Ora bisogna guardare ai prossimi 70 anni. "A chi mi chiede come sarà il futuro rispondo che il futuro sarà quello che riuscirai a crearti. Non si può rimanere fermi – conclude Gramuglia –. È necessario proporre sempre nuovi prodotti e nuove soluzioni".