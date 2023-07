Sette anteprime di fine estate

Nella tranche cinefila di agosto-inizio settembre, trovano spazio nel calendario che propone il meglio del cinema nazionale e internazionale dell’ultima stagione, anche sette anteprime. E così l’Arena Puccini corre per il resto dell’estate, dopo una prima parte di programmazione che ha ottenuto un bel successo, registrando il numero più alto di spettatori – 901 – la sera dell’8 luglio, quando Giuseppe Fiorello è venuto a presentare ’Stranizza d’amuri’. Si va avanti fino al 9 settembre e si annuncia che giovedì 7 settembre arriverà anche Matteo Garrone (foto), reduce da Venezia dove sarà in concorso, a presentare ’Io Capitano’, storia dei giovani Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall), che partono da Dakar, in Senegal, per affrontare un lungo viaggio per raggiungere l’Europa.

Riavvolgendo la pellicola della programmazione, ecco la prima anteprima di lunedì 14 agosto con ’I peggiori giorni’, film diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo: quattro storie, tutte ambientate durante le festività, interpretate, tra gli altri, da Claudia Gerini, Rocco Papaleo, Claudia Pandolfi, Anna Foglietta, oltre che dagli stessi Bruno e Leo. Martedì 15, giorno di Ferragosto, è la volta di ’Una commedia pericolosa’ di Alessandro Pondi, con Enrico Brignano, Gabriella Pession e Paola Minaccioni. Si continua domenica 20 agosto con ’Jeanne du Barry – La favorita del re’ della regista francese Maïwenn, mentre martedì 22 c’è ’Il caftano blu’ di Maryam Touzani. Mercoledì 23 tocca a ’La lunga corsa’ di Andrea Magnani: la proiezione sarà preceduta dall’incontro con il regista. Si continua venerdì 25 con ’Last Film Show’ di Pan Nalin, film drammatico di formazione. La settima e ultima anteprima chiude anche il cartellone 2023 dell’Arena Puccini: ’L’ultima luna di settembre’ di Amarsaikhan Baljinnyam è una storia sull’infanzia e la genitorialità ambientata tra gli incantevoli paesaggi della Mongolia, luogo d’origine del regista qui alla sua opera prima, ma con alle spalle una carriera da attore e produttore. Per chi si è perso alcuni titoli della stagione ecco poi ’I tre moschettieri–D’Artagnan’ di Martin Bourboulon (2 agosto), ’Everything Everywhere all at once’ di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (7 agosto), vincitore di 7 Premi Oscar, ’Barbie’ di Greta Gerwig (12 agosto). E poi ’Il primo giorno della mia vita’ di Paolo Genovese (16 agosto), ’Mon crime’ di François Ozon (17 agosto).

Benedetta Cucci