Sette artisti a Colle Ameno La mostra d'arte contemporanea "Sound: inside and outside of the body" al Borgo di Colle Ameno presenta opere di sette artisti internazionali, esplorando il suono attraverso l'esperienza del corpo. Il progetto, promosso dal Comune e curato da due atelier locali, si svolge fino al 9 febbraio presso Villa Davia.