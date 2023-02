Raid vandalico a Bologna, sette auto danneggiate in via Dozza: "E il buio agevola i delinquenti"

Una delle auto vandalizzate l’altra notte in via Dozza

Bologna, 1 febbraio 2023 – Ennesimo raid vandalico in zona Savena, dove lunedì sera, in via Dozza, sono state prese di mira e danneggiate sette auto, a cui sono stati divelti uno o entrambi gli specchietti.

Non è ancora chiaro se a colpire - tutte le macchine erano parcheggiate in via della Dozza- sia stata una sola persona o un gruppo. "Ho subito danni – racconta il residente Salvatore Grassia – per 1.200 euro. Sono sceso per portare fuori il cane intorno alle 21 e, una volta rientrato a casa, ho visto cos’era successo alla macchina. È la prima volta che mi capita, ma in zona ci sono molti episodi di questo tipo".

Vandalizzata anche l’auto di Ariel La Rosa, con danni per circa 500 euro. "Mi hanno spaccato uno specchietto. Farò denuncia, perché siamo stanchi e preoccupati di questa situazione. La zona è mal frequentata, ma in giro mancano luci e telecamere".

E proprio su questo punto ci sono importanti novità in arrivo. L’amministrazione è scesa in campo, ascoltando le richieste dei residenti, per mettere dei punti luce nelle zone più buie. "Abbiamo spinto – sottolinea il consigliere comunale di Forza Italia, Nicola Stanzani – per ottenere risultati sull’illuminazione e penso che il progetto andrà in porto a breve. Saranno i condomini a fare l’investimento, poi il Comune ne prenderà la gestione. Stiamo chiedendo inoltre che venga installata la videosorveglianza, su questo c’è già un ordine del giorno che è stato discusso in commissione e a breve ci sarà anche un’udienza conoscitiva coi residenti".

I cittadini sono pronti a mettere tutte le forze in campo per rendere la zona più sicura. Troppi gli atti di vandalismo (l’ultimo a ottobre 2022 con due finestrini di un’auto distrutti), poi furti e luoghi di bivacco. Proprio per questo, in attesa di misure concrete, gli abitanti si erano già organizzati con gruppi Whatsapp, creati con lo scopo di vigilare e segnalare situazioni anomale.

"Ci siamo attivati – spiega Moreno Masotti, residente e referente FI per quartiere Navile – per fare qualcosa. Abbiamo già individuato i tre punti dove mettere le telecamere di videosorveglianza: all’inizio di via Andrea da Formigine lato via Ferrarese, all’ingresso di via Ferrarese su via della Dozza e al ponticello che collega via Andrea da Formigine con via Corticella".