Sette Chiese, cosa c’è da sistemare: "Dai problemi al Cortile di Pilato alla basilica del Santo Sepolcro"

"Per ottenere questi fondi ci abbiamo messo circa tre anni: il processo è stato piuttosto lungo. Finalmente arriveranno, perché il complesso delle Sette Chiese ne ha davvero bisogno". Maria Letizia Massani, presidente dell’Associazione Santo Stefano, risponde al telefono con il sorriso in merito alla notizia – anticipata dal Carlino – del milione di euro in arrivo dal Ministero per i lavori nella Basilica. Un tesoretto che vede 500.000 euro per il 2025 e altri 500.000 per il 2026 (anche se Massani ripete che "l’erogazione sarà in un’unica tranche" e che "in futuro dovrebbero arrivare altri due milioni"), all’interno di un mega pacchetto di risorse destinate al patrimonio culturale del nostro Paese, in cui spiccano i fondi destinati ad alcuni nostri gioielli, a partire dalle Sette Chiese (ma non solo).

"Il problema è che le criticità sono interne ed esterne alla Basilica – spiega Massani –. Partendo da quelle interne, sono noti a tutti i problemi al Cortile di Pilato, dove a forza di passarci sopra sono venuti a mancare i mattoni, e nella basilica del Santo Sepolcro, struttura monumentale piuttosto malmessa, dove i piccioni ormai la fanno da padroni. Non solo: un altro aspetto importante è che mancano le porte interne per l’accesso".

Poi c’è la Chiesa di Agricola e Vitale: "La pavimentazione versa in uno stato critico – prosegue Massani –. Le pietre poggiano direttamente sul terreno: se vengono sollevate si vede la terra ed è facile immaginare quanta umidità ci sia". E ancora: "Le porte chiuse chiamate ‘a soffietto’ non si possono toccare perché cadono addosso...".

Si passa così alla parte esterna: "Anche la pavimentazione per l’accesso laterale è messa male e, se non si presta attenzione, si finisce per cadere. La recinzione invece è degli anni Cinquanta ed è piuttosto vetusta, mentre nella parte verso via Gerusalemme sono stati addirittura trafugati alcuni mattoni. In questo punto cani e anche umani fanno i propri bisogni: non credo serva aggiungere altro...".

È mettendo insieme tutti questi elementi che l’associazione, attraverso un architetto e con l’impegno della professore Camilla Roversi-Monaco, ha redatto il dossier arrivato prima alla Soprintendenza e poi al Ministero: "La sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, si è fatta promotrice insieme con la Soprintendente Francesca Tomba: hanno perorato la nostra causa in una procedura complessa che ha richiesto diversi passi e un po’ di fatica, ma fortunatamente abbiamo trovato anche tanta gentilezza".

Apprende invece la notizia dal Carlino padre Francesco Pasero, priore della Basilica di Santo Stefano, che sapeva sarebbero arrivati i fondi, ma era ancora all’oscuro sui tempi: "Chiaramente c’è la speranza che queste risorse arrivino perché gli interventi da fare sono tantissimi, poi deciderà la Soprintendenza come organizzarli".