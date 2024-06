Sette Chiese, sos manutenzione. Il ministero dà il via libera:: "Fondi per un milione di euro"

Un milione di euro per le Sette Chiese. Lo annuncia il ministero della Cultura, tramite la sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni, che ieri ha fatto un altro sopralluogo nell’Abbazia di Santo Stefano. Con lei, la soprintendente Francesca Tomba, la presidente di AssoSantostefano Maria Letizia Massani con l’architetto Maria Stella Lelli e Gianuigi Albertazzi, la restauratrice Anna Silk e padre Francesco Pasero, priore della Basilica. È stata AssoSantostefano ad aver dato il là a Borgonzoni, inviando alle Belle Arti un progetto di una quarantina di pagine (firmata da Massani, Lelli e Camilla Roversi Monaco) con gli interventi necessari per uno dei simboli della nostra città.

"Ho fatto una visita e mi sono resa conto che ci sono diversi interventi da fare. Dalla facciata del Santo Sepolcro, alle arenarie, alla pavimentazione interna ed esterna. Ma anche portoni, recinzioni, cancelli. Il ministero ha già dato l’ok a un milione di euro per i lavori programmati nel triennio 2025-2027, ma ho dato la piena disponibilità del Mibact, in caso di necessità, a trovare altri finanziamenti per il bene della città", assicura Borgonzoni.

Nella relazione di AssoSantostefano – corredata di foto e planimetrie – si evidenziano diversi punti critici. A partire dalla cornice del portone d’ingresso della Basilica, per poi arrivare alla facciata principale, cioè l’entrata dei fedeli, dove "si notano alcune porzioni con maggiori depositi di particelle di smog". Per quanto riguarda il cortile Sud "si ritiene utile il restauro della cancellata, della recinzione e dei muri". Qualche intervento viene considerato necessario anche nella cripta, uno dei luoghi più frequentati della Basilica, "con una revisione di capitelli, basamenti e fusti delle colonne". I referenti dell’associazione Santo Stefano hanno fatto vedere a Borgonzoni anche il cortile Nord, che appare trascurato e carente di manutenzione, con lastre sconnesse e spezzate e l’erba che invade l’acciottolato. Vengono, poi, ravvisati distacchi di intonaco nei vani di collegamento tra il Santo Sepolcro e il cortile di Pilato, oltre ai danneggiamenti dei basamenti delle colonne e l’arca sulla parete di fondo che essendo di arenaria risultano molto danneggiati dalle intemperie. La famosissima edicola – che rappresenta il cuore antico della Basilica –, invece, andrebbe ’mappata’, così come i materiali, per poi procedere con un intervento conservativo. Oggetto di restauro, tra gli altri, anche gli undici portoni lignei della Basilica.

"Le Sette Chiese sono un simbolo per i turisti, ma anche per tutti i bolognesi. Vedendo lo stato di manutenzione, direi che Comune e Regione dovrebbero avere maggiore attenzione per la cultura. Lo vediamo con l’Abbazia di Santo Stefano, ma anche con la Garisenda e il grande Guglielmo Marconi dimenticato. Mi pare che questa amministrazione punti di più sui centri sociali che sulla cultura", punge Borgonzoni. Che ringrazia AssoSantostefano: "Quando l’amministrazione latita, meno male che sono i cittadini a muoversi. Mi hanno chiamata loro, forse vedendo che fino a poco tempo fa si giocava a pallone sul portone dell’Abbazia...".