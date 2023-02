Sette inediti di Roversi ora sono storie

Appuntamento oggi alle 18,30 alla libreria Ambasciatori per la presentazione del libro ’Il mondo è da rifare-Sette racconti da sette canzoni di Roberto Roversi’, curato da Simona Vinci (nella foto). L’occasione è speciale, perché all’origine di questo volumetto ci sono sette testi poetici di Roversi, nati per canzoni di Lucio Dalla ma rimasti finora inediti. Gli scritti sono stati affidati al gruppo degli Zois che li ha messi in musica dando vita a un disco uscito a gennaio 2023 (’Etilene per tutti’). Non solo. In parallelo, sono stati di ispirazione per un gruppo di autori, selezionati da Vinci e Bottega Finzioni, che hanno scritto un racconto per ciascuna delle storie. Ne parlano oggi Valentina Gerometta, Valentina Misgur, Antonio Bagnoli.