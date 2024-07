Sette milioni per le scuole e due nuovi asili

Scuola avanti tutta. Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha dato il via ad un imponente piano di riqualificazione e sviluppo degli edifici scolastici che prevede la realizzazione di due nuovi asili.

Durante la pausa delle attività didattiche si intensificheranno infatti i lavori attualmente in corso nei pressi della scuola primaria Romagnoli, nella scuola secondaria Mameli e nel nido Meraviglia nella frazione di San Matteo della Decima. Nelle adiacenze della scuola primaria Romagnoli, sono partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo nido d’infanzia che funzionerà come succursale del nido Cappuccini. Struttura che potrà accogliere fino a 63 bambini. La fine dei lavori è prevista per luglio dell’anno prossimo.

Mentre a Decima prosegue l’intervento di demolizione del nido Meraviglia che porterà alla ricostruzione dell’edificio secondo criteri antisismici entro aprile dell’anno prossimo, In questo caso è previsto un ampliamento che aumenterà la capienza da 43 a 63 bambini. Nel frattempo le due sezioni del nido Meraviglia sono state spostate in locali idonei all’interno della scuola primaria Gandolfi.

L’area di cantiere per l’intervento di demolizione e ricostruzione del nido comprende il parcheggio che normalmente serve anche la vicina scuola dell’infanzia Scagliarini. Tuttavia gli alunni, i loro accompagnatori e il personale scolastico possono comunque accedere al plesso tramite un passaggio ciclabile e pedonale dedicato.

"Gli interventi nel settore scuola – spiega Alessandra Aiello, assessore ai Lavori pubblici - sono possibili soprattutto grazie ai fondi ottenuti tramite il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), per un totale di circa 6,5 milioni di contributi e circa 1 milione di fondi comunali. Il quadro di spesa prevede 1.720.000 euro per l’adeguamento sismico della scuola Mameli più 198.000 euro di risorse comunali; 1.948.620 euro per il nido succursale Cappuccini a cui il Comune ha aggiunto 490.380 euro e 2.970.000 euro per il nido Meraviglia oltre a 230.000 euro di fondi comunali".

"Il Pnrr - continua Aiello - è un’importante opportunità che il Comune ha cercato di cogliere al meglio sia al momento delle candidature dei progetti che nella fase operativa.

Per beneficiare di questi fondi è infatti necessario rispettare i criteri e i tempi stabiliti dal bando e quindi c’è un’attenzione ancora più alta rispetto alle opere gestite con sole risorse comunali". E intanto proseguono i lavori alle scuole medie Mameli che prevedono i lavori di adeguamento sismico dell’edificio.

Durante il periodo estivo verrà data priorità agli interventi nei locali interni; mentre durante l’autunno il cantiere proseguirà all’esterno, consentendo il normale svolgimento della didattica. La fine del cantiere è prevista entro novembre di quest’anno.

p. l. t.