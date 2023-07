Sette palazzi sorgeranno nell’ex area dell’Hatù

Sette palazzine della stessa altezza, di cinque piani, destinate a residenza e di cui un 30 per cento a edilizia sociale, ossia case a canone concordato per quelle famiglie che non rientrano nelle graduatorie delle case Acer, ma che non si possono nemmeno permettere di acquistarne una nuova. Questo il destino dei dieci capannoni allineati della ex Hatù di via Ronzani a Casalecchio. Dopo 25 anni (era la fine di maggio del 1998), da quando in questi capannoni si smise di produrre il famoso Settebello, il profilattico italiano, questi edifici cominciano un nuovo percorso. Il 6 luglio, giovedì prossimo, il Consiglio comunale sarà chiamato a pronunciarsi sull’adozione del piano urbanistico attuativo. Poi, come da prassi, scatterà la conferenza dei servizi per i pareri degli enti e infine la Città Metropolitana si pronuncerà sugli aspetti ambientali dell’intervento. Tra novembre e dicembre il piano tornerà in Consiglio comunale per la definitiva approvazione, quindi si passerà alla convenzione con i proprietari delle aree e i soggetti attuatori. Nel 2024 arriveranno le licenze edilizie e non resterà più nulla dei capannoni della vecchia Hatù che qui, sulla riva sinistra del Reno, a pochi metri dalla storica Chiusa e dal famoso Lido dei Bolognesi, vennero costruiti nel 1922, più di cento anni fa.

"Oggi – racconta Barbara Negroni, assessora all’Urbanistica di Casalecchio – quella dell’ex Hatù è un’area totalmente impermeabile, che è stata più volte oggetto di occupazione e sgombero, quasi mensile. Un’area su cui l’attenzione pubblica e dell’amministrazione comunale ha una priorità alta. Una volta acquisita da un privato, dopo il fallimento e la vendita all’asta, ora con l’adozione del piano di rigenerazione si dà una risposta al territorio".

Cosa prevede il piano urbanistico attuativo che sarà adottato il 6 luglio? "Secondo i dettami del Psc (Piano strutturale comunale) – risponde Negroni – ci sarà edilizia residenziale, verde e parcheggi. In pratica, un complesso di sette palazzi che, in altezza, si uniformeranno al fronte degli edifici esistenti in via Ronzani. Saranno tutti nella classe sismica ed energetica maggiore, prevista dalle normative. E poi: giardini privati che si integreranno al verde pubblico e con i giardini ‘della pioggia’, progettati per far fronte a piogge intense e permettere l’uso del parco e del comparto subito dopo eventi di piogge straordinarie. Il verde pubblico sarà realizzato e progettato con la pista ciclabile all’interno del progetto del verde del complesso edilizio.

La parte più ampia è a piazza e sarà oggetto di concorso di progettazione partecipata con i cittadini. Coinvolgerà anche le aree che avremo a disposizione con l’interramento della Porrettana".

Nicodemo Mele