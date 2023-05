Sette pusher in manette Sequestrati due chili di cocaina purissima

Due chili e mezzo di cocaina sequestrati, per un valore di oltre 250mila euro, e sette persone in arresto. È il bilancio di una settimana di lavoro della Squadra mobile, che ha portato alla Dozza un cittadino albanese e sei marocchini, nell’ambito di tre distinte operazioni. L’ultima venerdì sera, quando in via Romita, al Parco Nord, la polizia ha arrestato 5 persone, un albanese e quattro marocchini che avevano appena concluso la compravendita di oltre 2 chili di coca, che il primo aveva consegnato ai nordafricani. Lunedì, invece, i poliziotti avevano fermato un marocchino, già noto e destinatario di un divieto di dimora, che aveva adibito un casolare abbandonato di via Barbacci a base di spaccio: fermato mentre cedeva una dose di coca per 50 euro è stato trovato con altri 25 grammi della stessa sostanza. Il secondo arresto è avvenuto martedì, al Centro Borgo, fuori dal quale erano stati segnalati strani movimenti: qui è stato fermato un marocchino con 10 dosi già confezionate di coca. A casa ne aveva altri 130 grammi.