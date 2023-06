Sette storie a fumetti nel cuore del centro

Domani alle 17.30, all’Accademia di Belle Arti sarà presentato il libro a fumetti ’Riparazioni’ (Sigaretten Edizioni Grafiche) realizzato nell’ambito del progetto ’RiparAzioni. Rielaborare ad arte’, ideato dalla stessa Accademia. L’incontro vedrà la partecipazione del disegnatore Stefano Ricci, docente di Tecniche di illustrazione per l’editoria, del giornalista investigativo Alberto Nerazzini, e degli autori del volume. Sette storie abitano nel cuore della zona universitaria di Bologna. Le vie intorno a piazza Verdi sono la scena che le ospita tutte. Autrici e autori di diverse generazioni le hanno attraversate in cerca di tracce che potessero indicare al racconto una direzione. Questa unità di luogo è una delle poche regole che hanno seguito, mentre segni e linguaggi sono i più diversi. Il progetto antologico coinvolge fumettisti di fama internazionale come Marino Neri, giovani come Rebecca Valente ed Emanuele Cantoro, le inedite Valeria Cavallone e Marla Splat con i disegni di Flavio Marziano e Ahmed Ben Nessib.