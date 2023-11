Setteducati nello staff di Pop Up

Nella lettera diffusa tramite Facebook lo scorso 15 ottobre per salutare il suo pubblico, Enzo Setteducati auspicava di trovare un gruppo di lavoro che avesse voglia di investire sulla cultura cinematografica. L’ex direttore del cinema Orione, che per sette anni ha curato la programmazione e gli eventi di questa sala di comunità amatissima, compiendo il miracolo di mettere d’accordo film ricercati e spettatori da sold out, in 15 giorni ha visto il suo desiderio esaudirsi. Dal primo novembre è infatti entrato a far parte del circuito Pop Up Cinema fondato da Andrea Romeo e la sua ufficializzazione è avvenuta all’Arlecchino mercoledì, anche alla presenza di Michel Gondry, ospite speciale per la presentazione del suo ultimo film Il libro delle soluzioni.

Una notizia che riempie di gioia tutti coloro che hanno sempre seguito con entusiasmo il cinema scelto da Setteducati, selezionato e ricercato, tanto per ribadire che in ‘periferia’, o meglio fuori porta, in via Cimabue, si poteva fare un’operazione del genere. Una new entry, però, che rende molto felice soprattutto lo staff del Pop Up, sempre in cerca di nuove forze cinefile: guarda caso Setteducati è stato voluto nel gruppo proprio per la sua conoscenza e pratica di cinema di qualità.

A raccontarlo è Massimo Sterpi, direttore delle sale Pop Up Cinema, che ricorda come Enzo Setteducati si fosse già avvicinato al Pop Up prima della sua uscita pubblica dall’Orione: "Ci manifestò la sua fatica e il suo desiderio di sondare nuove strade professionali – afferma Sterpi –, quindi il suo desiderio di interloquire con noi nasce anche da questo e dalla volontà di uscire da una sensazione di solitudine che stava iniziando a percepire".

Dal palco dell’Arlecchino Setteducati ha espresso il suo piacere nell’entrare a far parte di questa nuova famiglia. Allora Andrea Romeo, scherzando, lo ha incalzato dicendogli che, forse, "più che famiglia, il Pop Up è proprio una comunità che continua a crescere anche grazie al tuo arrivo". Ma di cosa si occuperà Enzo Setteducati? "Avrà sicuramente un ruolo di responsabilità operativa su tutte le quattro sale – risponde Sterpi –, con particolare attenzione al mondo da cui arriva, il cinema di qualità".

Una data di debutto reale c’è già e sarà domenica alle 16,30 al Medica 4k in occasione della proiezione di Comandante di Edoardo De Angelis, che poi incontrerà il pubblico, dialogando proprio con Enzo Setteducati, in viaggio verso una nuova avventura.

Benedetta Cucci