Settembre Castellano, si parte. Oggi raduno ciclistico e Carrera

Il Settembre Castellano entra nel vivo con la prima domenica ricca di eventi. Protagonista è la Carrera. I team scendono in pista per il doppio appuntamento con le prove cronometrate ufficiali per stabilire le griglie di partenza per le gare di domenica 8 settembre: la mattina dalle 10 alle 12 nel rettilineo di viale Terme si tengono le prove Coppa Terme Trofeo G. Raggi e nel pomeriggio dalle 15,30 alle 19 si corre nel circuito del centro storico per le prove della Carrera Autopodistica Trofeo M. Ragazzi e Trofeo Andrea Casadio Loreti (per il miglior crono). Inoltre alle 16 si inaugura nella sala espositiva comunale di via Matteotti 79 la mostra dedicata ai 70 anni della manifestazione, che rimarrà aperta fino a domenica 8.

Ad aprire la giornata di oggi sarà però il 32° Raduno della Società Ciclistica Sillaro 1977 con ritrovo in piazza XX Settembre dalle 7,30 alle 11. Il raduno cicloturistico autogestito è aperto a tutti i tesserati degli enti riconosciuti dal Coni e Fci. La manifestazione è organizzata a ricordo di Luigi Mengozzi (fondatore della società) e di Sara Varignana, e ha scopo benefico con ricavato a favore delle associazioni Ant e Il Giardino degli Angeli. Info 335 5900377 - giancarlorossanigo@gmail.com

Oggi, oltre alle tante proposte enogastronomiche dei ristoratori della città e del territorio comunale, si può gustare il menù a base di castrato e altri piatti della tradizione alla Locanda Slow, la vetrina enogastronomica della città nel Parco Lungo Sillaro, che la domenica è aperta a pranzo dalle ore 12 e a cena dalle ore 19. Accesso con o senza prenotazione (i posti prenotabili sono limitati: chiamare il 347 5922451 dalle 10 alle 12,30). Nella seconda e conclusiva giornata di Poggio Grande in Festa iniziano alle 18 intrattenimento musicale e aperitivi. Dalle ore 19,30 torna la degustazione di prodotti tipici e alle 21 va in scena la 6 a edizione della mitica Corrida Poggese. Inoltre oggi è anche l’ultimo giorno della Festa Luca Grilli di fine estate nel Parco del Centro Sportivo Casatorre, in viale Terme, con stand gastronomico e intrattenimento musicale (ricavato in beneficienza, prenotazioni: 334 6615050).