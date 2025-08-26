Settembre, è tempo di migrare in piscina

Un autunno importante quello che si avvicina per Castenaso, un autunno che vedrà la luce della nuova piscina comunale attesa ormai da tantissimi anni. Mentre gli ultimi lavori e sopralluoghi procedono spediti, l’amministrazione comunale ha deciso di aprire un primo servizio: l’infopoint.

Così il vicesindaco Pier Francesco Prata: "Attesa da tempo, desiderata da tutte e tutti noi, ecco finalmente ai blocchi di partenza la Piscina di Castenaso. La piscina coperta ha una vasca di 25 metri per 12,5 metri di larghezza, una struttura all’avanguardia e accessibile che potrà ospitare atleti, attività per sportivi dilettanti e momenti di svago. Non solo un luogo per gli sport acquatici ma uno spazio inclusivo e di socialità, dove trascorrere il tempo libero all’insegna del divertimento e del benessere". Prata aggiunge: "È così che l’impianto è stato voluto dal nostro Comune e dalla società Rari Nantes Castenaso, che ha contribuito a trasformare in realtà un sogno di tutta la nostra comunità. Un sogno che guarda al futuro e tratteggia un’idea di città. L’edificio, moderno e funzionale, è caratterizzato da una grande attenzione alla relazione tra gli spazi interni ed esterni con ampie vetrate e prospettive che permettono di percepire il bosco ‘ex vivaio’. L’edificio è in dialogo con il contesto, tra la piazzetta dello sport e il rinnovato campo di atletica, accessibili tramite percorsi ciclopedonali. La nuova struttura si inserisce nella zona di Castenaso dedicata agli impianti sportivi, su cui l’amministrazione ha garantito nuovi e importanti investimenti nel corso degli ultimi anni".

"Si è trattato – conclude il vicesindaco – di un lungo lavoro di squadra che ha le radici nella convenzione stipulata tra il Comune, che ha concesso la costruzione dell’impianto su un terreno di proprietà comunale, e la Rari Nantes Castenaso, che ha garantito l’impegno economico per la realizzazione del progetto e che gestirà l’impianto con la propria storica competenza e secondo una visione condivisa con il Comune per dare alla cittadinanza opportunità per fare sport, più qualità della vita, inclusione sociale e progettualità per le nuove generazioni. L’inaugurazione vera e propria è in programma il 20 settembre, in concomitanza con la Festa dell’uva, ma nell’infopoint, allestito da Rari Nantes Castenaso presso l’Urp del Comune, è possibile chiedere qualsiasi informazione sulla nuova piscina. Volete fare un corso di nuoto? Sperimentare l’acquagym? Fare le vostre vasche quotidiane? Preparate le domande, vi aspettiamo all’infopoint presso l’Urp".

Zoe Pederzini