Settimana corta alla Lamborghini anche per gli operai della logistica

Alla Automobili Lamborghini di Sant’Agata, da gennaio, arriva la settimana corta anche per i lavoratori della logistica, seguendo il modello degli accordi del 2023 che hanno riguardato i dipendenti dei reparti produttivi dell’azienda. Lo comunica la Fiom Cgil di Bologna. Questo grazie ad un accordo, definito storico dal sindacato, perché definisce la settimana corta a parità di salario. L’intesa è stata firmata tra la Fiom Cgil di Bologna e Schnellecke Italia, l’azienda appaltatrice dei servizi logistici per Automobili Lamborghini, e votata dai lavoratori nelle 16 assemblee svolte tra il 15 e il 16 ottobre scorsi. L’accordo riguarda oltre 302 tra operai e impiegati.

A partire dal primo gennaio del prossimo anno, i lavoratori logistici di Lamborghini beneficeranno quindi di una riduzione dell’orario senza alcuna decurtazione dello stipendio. "La trattativa avviata ad aprile scorso è stata complessa – spiega Giacomo Cossu, funzionario della Fiom Cgil Bologna –. Dovevamo trovare una soluzione che riducesse l’orario di lavoro rispettando nel contempo il contratto di appalto con il cliente". Nel dettaglio il nuovo piano orario prevede, per i turnisti su tre turni: due venerdì di riposo retribuito ogni tre settimane. L’orario medio settimanale scende a 32 ore. Per i turnisti su due turni e turno centrale: un venerdì di riposo retribuito ogni due settimane. L’orario medio sarà di 33,8 ore (due turni) e 35 ore (turno centrale).

"Tutto questo – precisa Cossu – avverrà senza perdere un centesimo di indennità e maggiorazioni, garantendo quindi la piena parità salariale. E’ un risultato straordinario, considerando che si tratta di un appalto di servizio. Ed è stato possibile anche grazie al sostegno dei lavoratori di Automobili Lamborghini, che hanno sempre appoggiato le nostre rivendicazioni. Un bellissimo esempio di solidarietà tra dipendenti di aziende diverse che operano nello stesso luogo produttivo".

Gli fa eco Simone Selmi, segretario generale della Fiom: "E’ un accordo che rappresenta un esempio concreto di cosa significhi per la Cgil praticare una contrattazione inclusiva e di sito. Il nostro impegno è migliorare le condizioni di vita e di lavoro di coloro che operano lungo la catena degli appalti e nelle filiere produttive. Non è solo solidarietà, ma una precisa scelta contrattuale che ambisce a riunificare i diritti là dove le leggi e le scelte strategiche delle aziende hanno creato frammentazione e divisione".

