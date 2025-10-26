La strage non è inevitabile

Piero Fachin
La strage non è inevitabile
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mamma sfrattataMauro Di FrancescoConsiglieri MarcheFilm BolognaMigliori ristorantiSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaBologna, settimana corta al Belluzzi Fioravanti: studenti a casa il sabato. “Così riduciamo il rischio di burnout”
26 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Bologna, settimana corta al Belluzzi Fioravanti: studenti a casa il sabato. “Così riduciamo il rischio di burnout”

2

Gli altri istituti con la settimana corta a Bologna e provincia

3

Ora la palla passa a Tper per gli orari dei bus

4

La scelta della settimana corta a scuola: i motivi

  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Bologna, settimana corta al Belluzzi Fioravanti: studenti a casa il sabato. “Così riduciamo il rischio di burnout”

Bologna, settimana corta al Belluzzi Fioravanti: studenti a casa il sabato. “Così riduciamo il rischio di burnout”

La rivoluzione voluta dal preside Ortu, a partire da settembre 2026. Ora la valutazione di Tper per cambiare gli orari degli autobus. Ecco gli altri istituti in cui è già attiva la misura

Il preside dell'Iis Belluzzi Fioravanti Marco Ortu

Bologna, 26 ottobre 2025 – Settimana corta, dal lunedì al venerdì, all’Iis Belluzzi Fioravanti a partire da settembre 2026. Per di più senza rientri pomeridiani: campanella d’ingresso alle 8, mentre quella d’uscita, per tre giorni è alle 13,30 e per due è alle 14,25. Ora il fischio finale, per tutti, era alle 14 con il sabato in classe. Una riorganizzazione possibile grazie all’ora portata a 55 minuti. Il tutto è stato portato in Collegio dei Docenti e poi in Consiglio di Istituto dove è stato approvato con quindici voti favorevoli e tre contrari.

Una rivoluzione voluta dal nuovo preside, Marco Ortu, arrivato in via Cassini a settembre. In realtà già a gennaio 2024, con il semaforo verde del Collegio dei Docenti, si ragionava per la settimana corta, ma con due rientri pomeridiani. Un’idea che mai arrivò in Consiglio d’Istituto.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Scuola media allagata: "È un atto vandalico"
Articolo
Classifica dei migliori licei di Bologna: quale scegliere dopo le medie
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScuolaTper